На тлі війни в Україні та Ізраїлі: скільки регіональних конфліктів розгортається у світі 2023 року

По всьому світу відбуваються прикордонні зіткнення.

У світі 2023 року відбудеться 183 регіональні та локальні конфлікти.

Про це йдеться у щорічному дослідженні збройних конфліктів Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, пише Bloomberg.

Близькосхідний конфлікт в секторі Гази відіграє "згубну роль". Конфлікти, які розгортаються, зокрема підтримуються деструктивними великими державами.

Хоча світові не загрожує велика війна, напруження зростає особливо між США та Китаєм.

Президент Росії Володимир Путін поділяє цю оману. Його вторгнення до Грузію 2008 року, Крим 2014 року і тепер материкову Україну свідчать про його повне сприйняття ризиків міждержавного насильства.

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Будь-яка перспектива вирішення боротьби повинна залежати від того, що Київ "отримає гарантії безпеки, які забезпечать майбутню територіальну цілісність України від зовнішньої агресії".

По всьому світу відбуваються прикордонні зіткнення, з яких спроба Росії захопити Україну - найбільш руйнівна.

"Кліматична криза, що прискорюється, продовжує діяти як мультиплікатор як корінних причин конфліктів, так і інституційних слабкостей у нестабільних країнах", - ідеться в дослідженні.

При цьому інтенсивність конфліктів зростає з року в рік. В останньому дослідженні кількість загиблих збільшилася на 14 %, а кількість насильницьких подій - на 28 %.

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та ударними "шахедами". Під ударом опинилися Київ та південні області.

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