На тлі війни в Україні власник старого танкового заводу в Чехії став мільярдером

Раніше занедбаний завод на околиці чеського міста Штернберк лагодив військові машини, покинуті нацистами після Другої світової війни. Тепер він є частиною комплексу, який виготовляє обладнання для війни в Україні, і зробив свого власника мільярдером.

Про це пише Bloomberg.

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Завод Excalibur перетворює іржаві радянські танки у повноцінні бойові одиниці. Бізнес, яким керує Міхал Стрнад, отримав найбільший попит з часів закінчення Холодної війни.

Для декого війна – це прибуток. Витрати на оборону Європи цього року підняли акції виробників сучасної військової техніки, таких як німецький Rheinmetall AG, до рекордних позначок, .

Проте і для компанії Міхала Стрнада з'явилася важлива і прибуткова робота. Завод є найбільшим і найприбутковішим компонентом Czechoslovak Group AS або CSG. За даними компанії, минулого року дохід підскочив до 1,73 мільярда євро (1,9 мільярда доларів), що більш ніж утричі перевищує показник 2021 року.

"Навіть якби війна закінчилася завтра, знадобляться роки, щоб поповнити порожні запаси, не кажучи вже про поштовх до збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва. Я впевнений, що ще довго буде високий попит", — сказав Стрнад.

За його словами, компанія виробляє власні бойові машини, а також цивільні та військові вантажівки і має повний портфель замовлень протягом багатьох років.

Батько Стрнада, Ярослав, заснував Excalibur у 1995 році. Він купив списані радянські танки та іншу техніку у майбутніх членів НАТО у Східній Європі з планом перетворити їх на металобрухт для отримання прибутку. Але він виявив успішний ринок запасних частин і вживаних бойових машин у таких місцях, як Африка.

Відтоді Excalibur відремонтував важку військову техніку, зокрема близько 300 основних бойових танків Т-72. Близько 100 із них нині завантажили на потяги та разом із артилерійськими снарядами відправили до України. Виробництво важких боєприпасів CSG зросло більш ніж у 10 разів з початку війни в Україні, а його робоча сила майже втричі збільшилася до 10 000 осіб на підприємствах у восьми країнах.

Міхал Стрнад став одноосібним власником CSG у 2018 році, коли йому було близько 20 років. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять щонайменше 5 мільярдів доларів, а його компанія є одним із найбільш швидкозростаючих виробників зброї в Європі.

Компанія будує нові складальні цехи в трьох європейських країнах. Плани розширення з'явилися на тлі поглиблення занепокоєння щодо ситуації через серйозну нестачу боєприпасів для України.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова похвалила місцеву оборонну промисловість за "важливу роль у підтримці України з початку російської агресії", але не називала конкретні фірми.

Нагадаємо, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Згодом премʼєр-міністр країни Петр Фіала заявив, що ініціативу Праги вже підтримали 20 країн. Крім того, Чехія вирішила збільшити свій внесок у закупівлю снарядів для ЗСУ.

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