На тлі тривалої війни проти України та економічної нестабільності в Росії зростає інтерес до містики та окультних практик. У пошуках «психологічної підтримки» росіяни дедалі частіше звертаються до ворожок, екстрасенсів та «відьом».

Про це пише агентство Reuters з посиланням на дані соціологів.

Згідно з опитуваннями, близько 85% росіян хоча б раз вдавалися до магічних практик. Майже половина вірить у існування людей із надздібностями — проти менше третини у 2019 році.

Соціологи пов’язують зростання інтересу до містики з тривожністю, спричиненою геополітичною ситуацією та війною, яку розв’язав Кремль в Україні.

На споживчому ринку РФ за останній рік різко зріс продаж амулетів, кришталевих куль і оберегів. У спеціалізованих магазинах відзначають високий попит на «захисні» камінці, такі як чорний обсидіан.

Популярність набирають і тематичні заклади: бари з ворожіннями на таро та «магічною» атмосферою приваблюють відвідувачів, які шукають «допомоги».

Зростання інтересу до окультизму відбувається попри критику Російської православної церкви, яка виступає проти подібних практик, називаючи їх «диявольською силою».

Російські законодавці також пропонують заборонити рекламу езотеричних послуг, побоюючись шахрайства та експлуатації вразливих громадян.

Незважаючи на це, попит на містику в державі-агресорці продовжує зростати, оскільки іншого способу впоратися з невизначеністю і стресом росіяни не мають.

Нагадаємо, раніше на тлі перебоїв з мобільним інтернетом та зв’язком у центрі Москви жителям російської столиці порадили використовувати для орієнтування Сонце та Полярну зірку.