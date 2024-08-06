На тлі загострення на Близькому Сході Росія передала Ірану "Іскандери" і РЕБи — ЗМІ

Росія могла передати Ірану зброю і обслуговуючий персонал для нападу на Ізраїль.

Росія на тлі загострення на Близькому Сході передала своїм іранським союзникам ракетні комплекси "Іскандер" і системи радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН".

Про це повідомляє ізраїльська служба новин Channel 14.

Зазначається, що перекидання зброї відбулось за допомогою військово-транспортного літака Іл-76, який здійснював багаторазові рейси з Росії до Ірану.

Defense Express пише, що раніше наявність цього озброєння у Ірану не була помічена. Публічних дискусій щодо їх передавання також не було. Ймовірно, це свідчить про те, що іранські спеціалісти навряд пройшли навчання на цих системах, а тому їх може супроводжувати російський персонал.

Зазначається, що системи Мурманськ-БН призначені для придушення супутникової навігації та зв'язку на відстані до 5000 км. При цьому "іскандери" дозволять Ірану бити на відстані до 500 кілометрів, хоча, щоб досягти Ізраїлю, йому потрібні боєприпаси з радіусом близько 1200 кілометрів. Цей факт підвищує ймовірність того, що іранці могли отримати й крилаті ракети Р-500 з дальністю 1500 км.

Нагадаємо, видання The New York Times раніше повідомило, що Іран, ймовірно, почав підготовку до війни проти Ізраїлю та запросив у Москви сучасні системи протиповітряної оборони. Так, двоє чиновників з Ірану, які ознайомлені з військовим плануванням, повідомили журналістам, що Тегеран звернувся до Москви з проханням надати радари та засоби ППО.

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