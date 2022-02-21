На тлі загострення ситуації на Донбасі обвалився ринок РФ та суттєво впали акції російських компаній - перелік

На тлі загострення ситуації на Донбасі обвалився ринок РФ та суттєво впали акції російських компаній - перелік

Долар виріс до 78,7 руб.

Ринок акцій РФ обвалився до рівня кінця листопада 2020 року. Причиною стало загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де останнім часом російські найманці обстрілюють українські позиції та населені пункти.

Про це повідомляється на сайті МосБіржі та РТС.

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За даними росЗМІ, індекс МосБіржі становив 3129,5 пункту (-7,8%, мінімум дня – 3103,34 пункту), індекс РТС – 1252,85 пункту (-10%, мінімум дня – 1241,14 пункту); ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі" впали близько 11,8%.

Долар виріс до 78,7 руб. (+1,4 рубля).

Подешевшали акції "Роснафти" (-11,8%), "АЛРОСА" (-11,7%), "Інтер РАТ" (-10,6%), "Магніта" (-10,2%), Ощадбанку (- 9,8% та -9,2% "префи"), "префи" "Сургутнафтогазу" (-9,5%), "НОВАТЕК" (-9,1%), "Сургутнафтогазу" (-9% і -9 ,5% "префи"), "Аерофлоту" (-8,9%), "Газпрому" (-8,7%), UC Rusal (-8,7%), ВТБ (-8,5%), " Яндекса" (-8,4%), "Сєвєрсталі" (-7,3%), АФК "Система" (-7,1%), "Татнафти" (-6,8%), розписки OZON (-6, 6%), папери "ЛУКОЙЛу" (-6,4%), "НЛМК" (-6,1%), Polymetal (-6%), розписки TCS Group (-5,9%), акції "Норнікелю" ( -5,6%), "Газпром нафти" (-5,1%), "РусГідро" (-5,1%), "МТС" (-4,5%), "ММК" (-4,5%) ), "Московської біржі"(-3,5%), ПАТ "Полюс" (-2,3%).

Нагадаємо, 20 лютого російські найманці знищили вантажівку ЗІЛ-131 українських представників Спільного центру контролю та координації (СЦКК) на мосту біля КПВВ "Щастя".

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