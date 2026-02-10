На тлі загрози з боку РФ: Франція розпочинає масштабні військові навчання

Прапор Франції

Франція розпочала свої найбільші військові навчання від часів Холодної війни в неділю. Країна розгорнула 12500 військовослужбовців у рамках тримісячних навчань, розроблених для підготовки до високоінтенсивних бойових дій у Європі.

Про це пише Euronews.

Що відомо про навчання

У навчаннях «Оріон-26», які триватимуть до 30 квітня, візьмуть участь 25 кораблів, включно з авіаносцем «Шарль де Голль», 140 літаками, 1200 безпілотниками та військами з 24 країн.

Французьке міністерство збройних сил назвало навчання «Оріон-26» «важливою подією у французькій оперативній підготовці до сценаріїв високої інтенсивності», спрямованою на підготовку сил до «складних ситуацій у численних різноманітних і суперечливих умовах».

Від квітня навчання проходитимуть під командуванням НАТО, щоб перевірити здатність європейських армій працювати разом.

У навчаннях беруть участь три бригади, 2150 тактичних машин та 40 гелікоптерів, а також компоненти кібер- і космічної війни.

Французькі та натовські війська імітуватимуть розгортання на відкритій місцевості, здійснюватимуть контратаки та долатимуть природні перешкоди, включно з річками Сена та Об, з бойовою стрільбою.

Мета навчань — перевірити здатність Франції очолювати багатонаціональну коаліцію та забезпечити ефективну роботу ланцюгів передавання і логістики в умовах високоінтенсивних бойових дій.

«Навчання особливо важливі в контексті, коли участь у конфлікті високої інтенсивності може стати реальністю», — зазначили в Міністерстві збройних сил Франції.

Йдеться, зокрема, про тренування французьких резервістів з усіх збройних сил, а також навчання з кібервійни у ​​віртуальних мережах та в космосі.

Серед союзних країн Франції, які беруть участь у навчаннях, є Японія, Швейцарія, Марокко та США.

Ці навчання відбуваються на тлі попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Росія може напасти на Альянс протягом п’яти років.

«Ми — наступна ціль Росії», — сказав Рютте.

Такий підхід є виправданим, адже операції гібридної війни з боку РФ поширені по всій Європі, а повномасштабне вторгнення до України триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, європейські члени НАТО активізують підготовку до можливої агресії з боку Росії. Там вважають, що США можуть зменшити свою військову присутність у регіоні.

Як повідомляє Bloomberg, на навчаннях Steadfast Dart 2025 у Румунії європейські війська відпрацьовували оборону під французьким командуванням переважно без участі американських сил, що стало «ілюстрацією» можливого сценарію самооборони Європи.

Частина американських підрозділів уже почала виведення з баз у країнах Східної Європи, і це викликає занепокоєння серед європейських союзників. Європейські військові намагаються переконати Вашингтон не знижувати присутність, але водночас готуються приймати оборону самостійно в разі нападу.