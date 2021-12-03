Чехія направить військових до Польщі

Найімовірніше, чеські солдати допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан і під'їзні дороги.

На тлі затяжної міграційної кризи на кордоні з Білоруссю Польща погодилася на допомогу Чехії. Для охорони польського кордону Чехія направить своїх солдатів.

Про це з посиланням на Міністерство оборони Чехії повідомляє видання Ceske Noviny,

Зазначається, тепер почнуться переговори щодо конкретних варіантів того, як Чеська Республіка може допомогти Польщі впоратися з міграційною кризою. За словами прем'єр міністра Андрія Бабіша, чеський уряд готовий вести переговори з поляками про конкретну форму допомоги, зокрема, можуть надати військових. Однак, як наголошують, д ля використання армії потрібна буде згода парламенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив на брифінгу в п'ятницю, що чеські солдати, швидше за все, допомагатимуть полякам охороняти прикордонний паркан і під'їзні дороги.

Нагадаємо, на території Польщі від початку міграційної кризи станом на 1 грудня польські служби зафіксували вісім випадків загибелі мігрантів.

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