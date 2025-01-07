На тлі заяв Трампа про купівлю Гренландії Данія оновила герб

Новий король Данії Фредерік Х знову привернув увагу світу після того, як змінив королівський герб. На ньому тепер більш помітно представлені символи Гренландії та Фарерських островів – білий ведмідь та баран. Це викликало дискусії серед істориків та було розцінено як непрямий докір Дональду Трампу через його неодноразові заяви щодо Гренландії.

Про це пише The Guardian.

Фредерік Х очолив королівство менше ніж рік тому, після того, як його мати, королева Маргрете, зреклася престолу в новорічну ніч 2023 року. Цей крок символізує прагнення короля зберегти автономні території, такі як Гренландія, у складі Данії.

Раніше герб Данії включав три корони, які символізували Кальмарську унію між Данією, Норвегією та Швецією (1397–1523 роки). У новій версії три корони були замінені, оскільки, за словами королівського дому, "вони більше неактуальні". Натомість герб підкреслює значення Содружності – союзу Данії, Гренландії та Фарерських островів.

Історик Дік Харрісон назвав цей крок "сенсаційним", адже три корони залишалися символом, незважаючи на численні історичні виклики: війни зі Швецією, втрату Норвегії в 1814 році та Шлезвігу в 1864 році, а також німецьку окупацію під час Другої світової війни. Усунення цього символу, на його думку, є значним історичним поворотом.

Проте інші експерти вважають, що зміни мають геополітичний підтекст. Напруженість навколо Гренландії, яка прагне незалежності, продовжує зростати. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде звинуватив Данію у «геноциді» через політику примусової контрацепції в середині ХХ століття. У своєму новорічному зверненні Егеде закликав позбутися "кайданів колоніальної епохи".

Ці події відбуваються на фоні заяв Дональда Трампа, який неодноразово висловлював бажання придбати Гренландію. Трамп називав острів "інвестицією для Америки" та обіцяв "зробити Гренландію знову великою".

Королівський експерт Ларс Ховбакке Сьоренсен вважає, що новий герб є сигналом як для гренландців, так і для світу. "Це чітке послання: Гренландія та Фарерські острови є частиною данського королівства, і це не обговорюється", – зазначив він.

Зміна герба підкреслює, що Данія готова боротися за єдність королівства, навіть якщо геополітична ситуація стає дедалі складнішою.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії, що є її самоврядною частиною, після того, як Дональд Трамп вкотре заговорив, що хоче купити найбільший острів світу.

Читайте також: