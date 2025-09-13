Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американський пастор та політик, відомий прихильник Дональда Трампа, Марк Бернс розповів про своє бачення ролі США у війні Росії проти України та про особисту підтримку колишнього президента.

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі «Еспресо.

За його словами, коли він уперше відвідав Україну, тема російської агресії майже не була у фокусі американського суспільства. Ситуація змінилася після того, як Бернс почав активно свідчити про воєнні злочини РФ, демонструвати фотографії зруйнованих міст, розповідати про викрадення українських дітей і руйнування храмів, шкіл та лікарень.

«Це не випадковість. Це навмисні вбивства мирних жителів, і це пряме порушення Женевських конвенцій. Відтоді, як я почав відкрито говорити цю правду, підтримка України значно зросла, особливо серед республіканців», — наголосив він.

Політик зауважив, що протидіє дезінформації та фейковим новинам, і саме за це Трамп називає його «своїм пітбулем».

«Я кажу правду, навіть якщо вона непопулярна. Коли багато хто відмовляв мене від підтримки Дональда Трампа, я залишався вірним. Підтримка президента не завжди була популярною, але вона була правильною. Бог доручив мені підтримати людину, покликану очолити нашу націю. Його навіть двічі намагалися вбити, але рука Божа захищала його і продовжує це робити», — підкреслив Бернс.

Він додав, що сьогодні Україна має сильнішу підтримку з боку США, ніж будь-коли.

«Президент Трамп діє з більшою рішучістю, адже сприймає загрози з боку Росії як пряму небезпеку для Сполучених Штатів. Це не лише напад на Україну, це атака на наш спосіб життя в Америці. І я хочу, щоб українці знали — ви не самотні. Якщо, не дай Боже, доведеться завдати прямого удару по Росії всією міццю Збройних сил США, ми зробимо це, щоб підтримати братів і сестер в Україні», — заявив він.

Бернс також підкреслив, що Україна є рівноправною суверенною державою з великим потенціалом.

«Український народ має величезну силу, ресурси та непохитну рішучість. Так, ви молода держава, але рівна серед рівних. Саме тому Європа об’єднується навколо України, адже ви — ключовий стратегічний партнер, і ваш суверенітет повинен бути захищений», — резюмував пастор.

