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На трасі вибухнув бензовоз — десятки загиблих
У Єгипті сталася жахлива аварія жертвами якої стали понад 30 осіб.
У єгипетській провінції Гіза бензовоз із нафтопродуктами потрапив у ДТП, після чого вибухнув, і почалася масштабна пожежа. Загинули десятки людей.
Про це повідомляє MLQ.
За попередніми даними, транспортний засіб, який перевозив нафтопродукти, втратив керування на кільцевій автодорозі в районі Варрак і пробив бетонну дорожню огорожу. Після цього стався вибух. За останніми даними, загинула понад 31 особа, ще 21 поранено.
Ма місце події було направлено 39 машин швидкої допомоги. Постраждалих доправили до трьох лікарень.
Нагадаємо, в Об’єднаних Арабських Еміратах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і понад 20 автомобілів. Загинуло щонайменше 14 людей, ще 30 дістали травми.