На місці аварії / © Associated Press

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У єгипетській провінції Гіза бензовоз із нафтопродуктами потрапив у ДТП, після чого вибухнув, і почалася масштабна пожежа. Загинули десятки людей.

Про це повідомляє MLQ.

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За попередніми даними, транспортний засіб, який перевозив нафтопродукти, втратив керування на кільцевій автодорозі в районі Варрак і пробив бетонну дорожню огорожу. Після цього стався вибух. За останніми даними, загинула понад 31 особа, ще 21 поранено.

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Ма місце події було направлено 39 машин швидкої допомоги. Постраждалих доправили до трьох лікарень.

Нагадаємо, в Об’єднаних Арабських Еміратах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і понад 20 автомобілів. Загинуло щонайменше 14 людей, ще 30 дістали травми.

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