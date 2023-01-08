У Сенегалі зіткнулось два автобуси: загинуло 38 людей, постраждало ще 87 осіб

У Сенегалі в неділю, 8 січня, зіткнулись два автобус. У ДТП загинуло 38 людей, ще 87 осіб отримали травми.

Про це повідомляє The Sun.

Представники пожежної служби полковник Шейх Фолл розповів, що через ДТП, яка сталась о 3:15, загинуло 38 людей. Ще 87 осіб отримали серйозні травми.

Причини аварії в Сенегалі не повідомляють. Причини ДТП встановлюються. Зазначимо, що в Сенегалі часто стаються масштабні ДТП із загиблими.

[ SÉNÉGAL ]



Au moins 38 morts et 87 blessés après une collision entre deux bus au #Sénégal. L'accident a eu lieu dans la ville de #Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar.

(Cerfia) pic.twitter.com/Wn39mXVRbi — gatien_actu (@gatien_actu) January 8, 2023

Нагадаємо, у місті Вільчиць у Нижній Сілезії, що в Польщі, українці потрапили у ДТП.

Також у середу, 28 грудня, у місті Чженчжоу, яке є важливим транспортним вузлом для Центрального Китаю, понад 200 автомобілів потрапили в так званий "карамболь" - ланцюгове зіткнення. Його причиною став густий туман.

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