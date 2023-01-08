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У Сенегалі зіткнулось два автобуси: загинуло 38 людей, постраждало ще 87 осіб

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Сенегалі зіткнулось два автобуси: загинуло 38 людей, постраждало ще 87 осіб

Причини аварії встановлюються.

У Сенегалі в неділю, 8 січня, зіткнулись два автобус. У ДТП загинуло 38 людей, ще 87 осіб отримали травми. 

Про це повідомляє The Sun

Представники пожежної служби полковник Шейх Фолл розповів, що через ДТП, яка сталась о 3:15, загинуло 38 людей. Ще 87 осіб отримали серйозні травми. 

Причини аварії в Сенегалі не повідомляють. Причини ДТП встановлюються. Зазначимо, що в Сенегалі часто стаються масштабні ДТП із загиблими. 

Нагадаємо, у місті Вільчиць у Нижній Сілезії, що в Польщі, українці потрапили у ДТП.

Також у середу, 28 грудня, у місті Чженчжоу, яке є важливим транспортним вузлом для Центрального Китаю, понад 200 автомобілів потрапили в так званий "карамболь" - ланцюгове зіткнення. Його причиною став густий туман.

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Дата публікації
Перегляди
2685
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