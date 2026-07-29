На церемонії прощання із сенатором Ґремом Трамп пригостив Венса цукерками Tic Tac: момент потрапив на відео

Трамп / © Associated Press

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Під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, що відбулася 28 липня у Вашингтонському національному соборі, президент США Дональд Трамп несподівано пригостив віцепрезидента Джей Ді Венса м’ятними цукерками Tic Tac. Момент потрапив на відео.

Кадри оприлюднило CBC News.

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На ролику видно, як Трамп дістає упаковку цукерок, передає її Венсу, а потім пропонує іншим людям, які сиділи поруч.

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Дата публікації 14:46, 29.07.26 Кількість переглядів 12 На церемонії прощання із сенатором Ґремом Трамп здивував поведінкою

«Президент Трамп, здається, пропонував м’ятні цукерки віцепрезиденту Джей Ді Венсу та іншим людям, які сиділи поруч, під час похорону покійного сенатора Ліндсі Грема», — пише видання.

Епізод швидко привернув увагу користувачів Мережі та став предметом обговорення громадськості.

Нагадаємо, Трамп після смерті сенатора Ліндсі Ґрема заявив, що вони розходилися у поглядах на війну в Україні. За словами президента США, Ґрем нібито був «дуже войовничо налаштований» і виступав за продовження війни, тоді як сам Трамп прагнув її якнайшвидшого завершення. Водночас така оцінка суперечить багаторічній позиції Ґрема, який послідовно підтримував Україну, закликав посилювати військову допомогу Києву та запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії.

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