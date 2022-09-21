На турецькому курорті Мармарис спалахнула масштабна лісова пожежа (відео)

Розповсюдженню вогню сприяє вітряна погода.
На південному заході Туреччини, біля курортного Мармарису, сталася велика лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили 15 вертольотів та вісім літаків, 500 співробітників лісництва, 40 водовозів.
Пожежа почалася близько опівдня в районі Яланджибоаз.
Про це пише Bloomberg.
"Ми реагуємо на лісову пожежу в Мармарисі всіма нашими силами із землі та повітря. Наша боротьба триватиме, доки не згасне останнє полум'я", - повідомив генеральний директорат лісового господарства Туреччини.
#Muğla / #Marmaris— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 21, 2022
Marmaris'te meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan bütün gücümüzle müdahale ediyoruz.
Son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek. #OrmanınKahramanları pic.twitter.com/AyhbLSL15Z
Нагадаємо, в Китаї менш ніж за годину згорів 200-метровий хмарочос China-telecom (відео).
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