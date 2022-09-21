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На турецькому курорті Мармарис спалахнула масштабна лісова пожежа (відео)

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На турецькому курорті Мармарис спалахнула масштабна лісова пожежа (відео)

Фото: скриншот з відео

Розповсюдженню вогню сприяє вітряна погода.

На південному заході Туреччини, біля курортного Мармарису, сталася велика лісова пожежа. До боротьби з вогнем залучили 15 вертольотів та вісім літаків, 500 співробітників лісництва, 40 водовозів.  

Пожежа почалася близько опівдня в районі Яланджибоаз.

Про це пише Bloomberg.

"Ми реагуємо на лісову пожежу в Мармарисі всіма нашими силами із землі та повітря. Наша боротьба триватиме, доки не згасне останнє полум'я", - повідомив генеральний директорат лісового господарства Туреччини.

Нагадаємо, в Китаї менш ніж за годину згорів 200-метровий хмарочос China-telecom (відео).

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