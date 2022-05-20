На турнірі з панкратіону в Москві сталася масова бійка: у бій пішли вболівальники (відео)

У російській столиці до сутички між спортсменами, яка виникла за межами борцівського килима, приєдналися глядачі.
Бійка між двома учасниками турніру з панкратіону в Москві, які дали волю рукам за межами майданчика для змагань, перетворилася на справжній “махач”, коли у неї втрутилися вболівальники одного зі спортсменів.
Про це повідомляє російське видання “Подъем”, опублікувавши відповідне відео.
Глядачі вирішили підтримати свого бійця не лише підбадьорливими вигуками з трибун. Вони вибігли на майданчик для змагань і влаштували масову бійку.
Президент Федерації панкратіону РФ Костянтин Клімов пояснив виданню, що цей інцидент стався через відсутність культури вболівальників, які дуже переживали за своїх спортсменів і перескочили через загородження. Він зауважив, що такі сутички виникають іноді між спортсменами, але без участі вболівальників.
У федерації задумалися про профілактику подібних ситуацій.
Нагадаємо, Міжнародна автомобільна федерація (FIA) дискваліфікувала 15-річного російського гонщика Артема Северюхіна, який через санкції проти спортсменів з РФ виступає під італійським прапором. Він втратив свою перемогу у стартовому етапі юніорського чемпіонату Європи з картингу, який відбувався у Португалії, через фашистське привітання.
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