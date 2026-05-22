- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 534
- Час на прочитання
- 1 хв
На угорському НПЗ прогримів вибух, є жертва і поранені: деталі від Мадяра
На місце вибуху на заводі MOL екстрено виїхали міністр енергетики та голова правління концерну.
На нафтопереробному заводі угорської компанії MOL стався вибух. Офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще кілька осіб зазнали важких поранень.
Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.
«Стався вибух на заводі компанії MOL у Тісауйвароші. Одна людина загинула, є кілька важкопоранених», — вказано в заяві.
Мадяр поінформував, що відповідальний за енергетику міністр Іштван Капітань разом із головою правління MOL Жолтом Гернаді «перебувають у дорозі до місця події».
Нагадаємо, торік у жовтні в угорському місті Сазхаломбатта на найбільшому НПЗ компанії MOL, який переробляє переважно російську нафту, виникла масштабна пожежа на установці перегонки сирої нафти. Тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після обговорення ситуації з керівництвом компанії та МВС запевнив, що постачання палива в країні забезпечено, а обставини інциденту ретельно розслідуються.