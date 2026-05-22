На угорському НПЗ прогримів вибух, є жертва і поранені: деталі від Мадяра

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

На нафтопереробному заводі угорської компанії MOL стався вибух. Офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще кілька осіб зазнали важких поранень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

«Стався вибух на заводі компанії MOL у Тісауйвароші. Одна людина загинула, є кілька важкопоранених», — вказано в заяві.

Мадяр поінформував, що відповідальний за енергетику міністр Іштван Капітань разом із головою правління MOL Жолтом Гернаді «перебувають у дорозі до місця події».

Нагадаємо, торік у жовтні в угорському місті Сазхаломбатта на найбільшому НПЗ компанії MOL, який переробляє переважно російську нафту, виникла масштабна пожежа на установці перегонки сирої нафти. Тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після обговорення ситуації з керівництвом компанії та МВС запевнив, що постачання палива в країні забезпечено, а обставини інциденту ретельно розслідуються.

