На Уралі з почестями поховали "вагнерівця", який напідпитку до смерті забив літню матір

На російському Уралі з почестями поховали найманця ПВК "Вагнера" Сергія Молодцова, який забив до смерті власну матір. Саме за вбивство потрапив до в'язниці. Вже в колонії підписав контракт і пішов воювати на війну в Україні у лавах "вагнерівців".

Про це повідомляють російські Телеграм-канали та ЗМП.

Зазначається, що Молодцов жив у місті Сєров Свердловської області. У 1995 році він стиг повоювати у Чечні. У березні 2017-го опинився у в'язниці. У судовому вироку зазначається, що росіянин разом зі своєю співмешканкою жив у літньої матері - доглядав за нею.

Чоловік полюбляв випити. В один із вечорів, коли напився, забив матір до смерті. Зазначається, що він завдав їй руками та ногами не менше шести ударів у ділянку голови, тулуба та кінцівок. Зламав їй челюсть, плече, розбив обличчя та голову. Через травму пенсіонерка померла. Втім, свою провину Молодцов не визнав, а в суді запевняв, що жінка впала сама.

До слова, до вбивства матері росіянина вже засуджували за умисне побиття людини, що також призвело до його смерті. Тоді його засудили до 9 років позбавлення волі. Втіс, відпустили умовно-достроково. За вбивство рідної матері отримав 11,5 років колонії суворого режиму. Втім, завдяки бізнесмену Євгену Пригожину відсидів лише близько п'яти років.

Фото: Телеграм-канал ЧТД.

Російське видання пише, що 46-річного Сергія Молодцова, якого лквідували в Україні, з військовими почестями поховали5 січня. Гроб найманця несли військові. Нна прощанні виступали ветерани, чиновники та громадські діячі, які дякували окупантові "за мужність і героїзм".

"Він був творчою натурою, займався різьбленням по кістці, працював у ювелірній майстерні. Він любив музыку, свободу, швидкість. Близькі згадують Сергія як напрочуд неординарну людину, яка любить життя. Допомагав слабким і нужденним. Світла пам'ять", - сказав на похороні найманця представник місцевої влади.

Нагадаємо, у Ярославській області РФ 8 січня поховали завербованого до ПВК "Вагнер" зека, 23-річного Євгена Лосєва. Матір загиблого окупанта та місцевих жителів обурила відсутність військових почестей на похороні. Попрощатися із зеком не прийшли навіть співробітники військкомату.

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