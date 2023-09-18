На узбережжі Болгарії знайдено безпілотник із вибухівкою - Міноборони

Невідомий об'єкт виявили в районі човнової пристані в Тюленове, що розташоване недалеко від кордону Румунії.

На Чорноморському узбережжі Болгарії, країни НАТО, знайдено дрон із, ймовірно, вибухівкою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Болгарії.

Також читайте Масований обстріл та терор Херсонщини: як минула ніч у регіонах

"Сьогодні рано вранці (18 вересня - ред.) після повідомлення про знайдену частину безпілотника з прикріпленим до нього предметом, схожим на боєприпасом. Було активовано модульне формування знешкодження військово-морської бази у Варні ", - йдеться у повідомленні.

Об'єкт, похожий на безпілотник, виявили вночі 18 вересня в районі човнової пристані в Тюленове, що розташоване недалеко від кордону Румунії. В ранці о 6.10 ранку виїхала спецгрупа у складі п’яти військових, аби провести розвідку невідомого об'єкта.

"На місці спеціалізована група проведе розвідку об’єкта, після чого буде прийнято рішення, куди його утилізувати. Військовослужбовці діють після отримання запиту від обласного губернатора Добрицької області та за наказом начальника оборони", - зазначили в оборонному відомстві.

Тим часом болгарське видання Nova повідомляє, що пристрій має довжину від 3 до 3,5 метрів, а бомба – близько 50-60 см. За словами свідка, г ості готелю бачили дрон, який плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його зняли на камеру.

Колишній військовий льотчик ЗС Болгарії Спас Спасов вважає, що виявлений дрон - камікадзе, а прикріплена до нього зброю - це снаряд.

Нагадаємо, у Румунії тричі падали уламки російських безпілотників. У НАТО це назвали "випадковими інцидентами", які можуть повторитися.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.