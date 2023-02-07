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На узбережжя Ізраїлю обрушився шторм "Барбара" – є постраждалі (фото, відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На узбережжя Ізраїлю обрушився шторм "Барбара" – є постраждалі (фото, відео)

Фото: Ynetnews

В Ізраїлі вирує потужний шторм "Барбара".

У понеділок, 6 лютого, Ізраїль накрив потужний зимовий шторм під назвою "Барбара", який приніс сильний вітер, проливний дощ і майже мінусові температури. 

Про це пише Times of Israel.

Внаслідок негоди 11-річний хлопчик отримав серйозні поранення через гілку дерева, що впала, в центральному місті Тель Монд, а 13-річна дівчинка дістала легкі травми за аналогічних обставин у передмісті Тель-Авіва Ор Ієгуда.

Водночас 75-річна жінка і чоловік 40 років дістали легкі травми в прибережному місті Нетанія, а 81-річна жінка – легкі травми в Тель-Авіві, обидві були збиті з ніг сильним вітром.

У кібуці Адаміт на заході Галілеї четверо людей отримали легкі поранення в результаті зіткнення двох автомобілів, що сталося після того, як на один з них впала гілка дерева. А у прибережному місті Ашдод навіть обвалилося будівельне риштування. 

За даними Управління водних ресурсів Ізраїлю, Галілейське море за останню добу піднялося на 1,5 сантиметра на тлі сильного дощу.

Влада попередила, що в деяких частинах країни можуть статися повені через зимовий шторм "Барбара", який, за прогнозами, також принесе грози.

У найближчі кілька днів у регіоні також очікується невеликий снігопад.

За прогнозами метеорологів, негода збережеться в Ізраїлі щонайменше до четверга. Синоптики прогнозують, що у вівторок температура по всьому Ізраїлю продовжить знижуватися, загроза зливових опадів і шквалистого вітру збережеться.

Стихійні лиха, що сколихунли світ останніми днями

У понеділок, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався масштабний землетрус. Внаслідок поштовхів, за останніми даними, загинуло до понад 4200 людей. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

У США, в штаті Нью-Йорк, зокрема в його західній частині стався землетрус магнітудою 3,8 бала. 

У вівторок, 7 лютого, у Тихому океані біля Курильських островів стався землетрус. Сейсмологи зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.

На півдні Перу через зливи стався зсув ґрунту, відомо про 40 загиблих і 200 зруйнованих будинків.

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Дата публікації
Перегляди
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