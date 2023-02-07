На узбережжя Ізраїлю обрушився шторм "Барбара" – є постраждалі (фото, відео)

У понеділок, 6 лютого, Ізраїль накрив потужний зимовий шторм під назвою "Барбара", який приніс сильний вітер, проливний дощ і майже мінусові температури.

Про це пише Times of Israel.

Внаслідок негоди 11-річний хлопчик отримав серйозні поранення через гілку дерева, що впала, в центральному місті Тель Монд, а 13-річна дівчинка дістала легкі травми за аналогічних обставин у передмісті Тель-Авіва Ор Ієгуда.

אשדוד עם הרוח הכי חזקה בארץ, נכון לעכשיו: רוח ממוצעת של 65 קמ"ש ומשבים של קרוב ל-100 קמ"ש.

וזאת כבר התוצאה: פיגומים של בניין קרסו. אין נפגעים pic.twitter.com/aPz7kGOFOj — almog boker (@bokeralmog) February 6, 2023

Водночас 75-річна жінка і чоловік 40 років дістали легкі травми в прибережному місті Нетанія, а 81-річна жінка – легкі травми в Тель-Авіві, обидві були збиті з ніг сильним вітром.

У кібуці Адаміт на заході Галілеї четверо людей отримали легкі поранення в результаті зіткнення двох автомобілів, що сталося після того, як на один з них впала гілка дерева. А у прибережному місті Ашдод навіть обвалилося будівельне риштування.

Winter storm Barbara arrives in Israel, bringing strong winds with torrential rain and snow in the mountains expected over the next 48 hours. pic.twitter.com/4ykZhgCHO8 — Jewish News Syndicate (@JNS_org) February 6, 2023

За даними Управління водних ресурсів Ізраїлю, Галілейське море за останню добу піднялося на 1,5 сантиметра на тлі сильного дощу.

Влада попередила, що в деяких частинах країни можуть статися повені через зимовий шторм "Барбара", який, за прогнозами, також принесе грози.

У найближчі кілька днів у регіоні також очікується невеликий снігопад.

За прогнозами метеорологів, негода збережеться в Ізраїлі щонайменше до четверга. Синоптики прогнозують, що у вівторок температура по всьому Ізраїлю продовжить знижуватися, загроза зливових опадів і шквалистого вітру збережеться.

Стихійні лиха, що сколихунли світ останніми днями

У понеділок, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався масштабний землетрус. Внаслідок поштовхів, за останніми даними, загинуло до понад 4200 людей. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

У США, в штаті Нью-Йорк, зокрема в його західній частині стався землетрус магнітудою 3,8 бала.

У вівторок, 7 лютого, у Тихому океані біля Курильських островів стався землетрус. Сейсмологи зафіксували підземний поштовх магнітудою 5,8.

На півдні Перу через зливи стався зсув ґрунту, відомо про 40 загиблих і 200 зруйнованих будинків.

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