На вечірці для сусідів сталася масова стрілянина – є жертви

У місті Балтимор, штат Мериленд США, увечері 1 липня сталася масова стрілянина на "квартальній вечірці", на яку прийшли сотні людей на святкування "Бруклінського дня". Поліція міста повідомила про двох загиблих та ще майже 28 поранених.

Про це пише FOX45 News.

Управління поліції Балтимора повідомило, що рано вранці 2 липня отримали дзвінок з повідомленням про стрілянину у кварталі Гретна-авеню, 800. На місці події поліцейські виявили мертву жінку та понад 10 людей з вогнепальними пораненнями.

Поранених доставили до місцевих лікарень, троє з них перебувають у критичному стані.

Відомо, що загинули двоє молодих людей: 18-річна дівчина померла на місці, 20-річний чоловік помер у лікарні.

"Розслідування триває, і наші детективи вбивств продовжуватимуть працювати, поки не дізнаються, що тут сталося. Але сьогодні вранці ми знаємо, що це безрозсудний боягузливий вчинок, який стався тут і назавжди змінив багато життів і коштував двом людям їхнього життя," – заявив мер Балтімора Брендон Скотт.

Нападника поки не вдалося затримати.

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