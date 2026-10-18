На великій військовій базі спалахнула масштабна пожежа: є загиблі і поранені

На канадській військовій базі сталася велика пожежа / © Associated Press

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На великій військовій базі «Вейнрайт» в канадській Альберті стався інцидент», який спричинив масштабну пожежу.

Про це пише CNN.

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Унаслідок цього інциденту на військовій базі, яка активно використовується канадськими Силами оборони, загинули та отримали поранення люди.

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Посадовці не повідомили подробиць щодо причин пожежі. Інцидент стався за кілька днів до запланованого на 19 жовтня референдуму в Альберті про початок процесу відокремлення провінції від решти Канади. На референдумі мають визначити, чи хоче провінція розпочати такий процес.

Муніципальний округ Вейнрайт повідомив, що через сильний вітер вогонь швидко перекинувся за огорожу військової бази. Повідомляється, що на місце події прибули пожежники з різних юрисдикцій, однак наказ про евакуацію поки не видавався.

Медіа CBC пише, що людей закликали уникати цієї зони та тримати дороги вільними для проїзду машин екстреної допомоги.

Нагадаємо, пасажирський літак KLM, який кілька годин летів з Амстердама до Кюрасао, розвернувся над Атлантикою після займання повербанка в салоні.

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