На "Вернадському" захурделило: як полярники відкопували снігові замети – фото

В районі української станції "Академік Вернадський" випало близько 2 м снігу. Полярники відкопали прохід до причалу "джеті". Команда витратила трохи більше тижня, щоб викопати такий рів.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

За кілька тижнів на "Вернадському" очікують прихід "Ноосфери", тому дуже важливо було підготувати цей причал до роботи, щоб оперативно проводити розвантаження судна.

Біля "Вернадського" є два причали. Перший називають "сліп". Біля нього зберігаються човни та встановлений потужний кран, яким, власне, човни піднімають на берег. Цю стоянку використовують більшість часу (доки дозволяє льодова ситуація), і прохід до неї підтримується завжди.

Пора другого причалу "джеті" приходить в літній сезон, коли на станції значно збільшується кількість морських виїздів. Він зручний тим, що захищений від хвиль, біля нього можна припаркувати човни різних типів і залишити на певний час, а не виймати щоразу з води.

Полярники відкопали прохід до причалу "джеті" на "Вернадському" / Фото: Олександр Полудень

Полярники відкопали прохід до причалу "джеті" на "Вернадському" / Фото: Олександр Полудень

Полярники відкопали прохід до причалу "джеті" на "Вернадському" / Фото: Олександр Полудень

"Серед традицій українських полярників – щороку відкопувати прохід до другого причалу "джеті", який за зиму добряче засипає снігом. Тож наприкінці весни чи на початку літа (в Антарктиці пори року йдуть навпаки) вся експедиція береться за лопати й починає прокладати тунель у кількаметрових кучугурах", - йдеться у повідомленні.

За словами полярників, цьогоріч в районі "Вернадського" не було рекордних снігопадів: найбільша висота снігового покриву сягнула трохи більше 2 метрів (а торік – 3,5 м).

"Однак попрацювати все одно довелося добряче, адже в деяких місцях висота заметів була майже 5 метрів! Довжина тунелю вийшла близько 40 м, а ширина – до 2 метрів. На таку роботу команда витратила трохи більше тижня, і це при тому, що кожен щодня також розчищав сніг на закріпленій за ним ділянці біля станції. До великого копання не був залучений тільки кухар, адже він мав іншу важливу місію – смачно та поживно годувати колег після снігової "гімнастики", - розповіли учасники наукової експедиції.

Нагадаємо, українські зоологи відкрили новий вид антарктичних п'явок (фото).

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