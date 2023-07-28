"Було багато швидких": росіяни обговорили "удар по центру ухвалення рішень" в Києві

Цивільні росіяни обговорили новини на росТБ, у яких розповідалося про буцімто удар по Києву. Пропагандисти заявили, що досягли "центру прийняття рішень".

Про це стало відомо з перехоплення, опублікованого ГУР.

Цивільні росіяни обговорили новини з росТБ

"Ти мене добре чуєш? А ти сидиш? Слухай. Дали сьогодні наші, Путін, по Києву, там де штаб, де приймаються рішення.

Як додає громадянка РФ, "вже цілий рік говорили, що треба по ньому бити, де всі начальники сидять разом із Зеленським". Так, росіянам повідомили, що сьогодні вночі туди "бахнули".

"Вони усі в підвалі, такий бетонний, що немає межі. Говорять, наші усі дахи пробили, і підвал цей пробили. Швидких було багато, і на вертольотах везли у Польщу. Там були і росіяни, і поляки. Щось їм потрапило - чи багато, чи мало, але потрапило. Ось, це я послухала", - підсумувала росіянка.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила бідкання окупанта про зневажливе ставлення керівництва. Окупант акцентував, що народ "зачищають", соціальних виплат немає. Висновків жодних не робиться, каже він, натомість лунають гарні слова.

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