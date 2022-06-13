На виборах до парламенту Франції блок Макрона програє лівим — попередні результати

На виборах до парламенту Франції блок Макрона програє лівим — попередні результати

У першому турі парламентських виборів у Франції найбільшу підтримку несподівано отримав блок лівих партій.

У неділю, 12 червня, відбувся перший тур виборів до парламенту Франції. Найбільшу кількість голосів отримав блок лівих партій Nupes на чолі з Жан-Люком Меланшоном, слідом за ним іде блок Ensemble на чолі з президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на опитування після голосування соціологічної служби Elabe.

За попередніми даними, ліві одержують 26,2% голосів виборців, а блок Макрона отримав 25,9%. На третьому місці знаходиться партія Rassemblement national Марін Ле Пен , яка йшла на вибори самостійно, з результатом 18,8%.

Як зазначає Le Figaro, блок Макрона має шанси отримати більшість голосів за результатами другого туру парламентських виборів, який відбудеться 19 червня.

На парламентських виборах французи обирають 577 депутатів Національних зборів, нижньої палати парламенту країни. Макрону необхідно отримати абсолютну більшість (щонайменше 289 місць), щоб забезпечити проведення запланованих економічних реформ.

Попередні дані свідчать, що у недільному голосуванні взяло участь близько 48 мільйонів виборців. Станом на 17:00 за місцевим часом явка на парламентських виборах у Франції склала 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).

Нагадаємо, 7 травня Еммануель Макрон, якого переобрали президентом Франції, розпочав свою другу каденцію на посаді очільника держави.

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