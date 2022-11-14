На виборах президента Словенії вперше перемогла жінка

Раніше новий президент Наташа Пірц Мусар представляла колишню першу леді США Меланію Трамп у справах на території країни

У Словенії на виборах президента перемогла ліберальна правозахисниця Наташа Пірц Мусар, яка стала першою жінкою президентом країни.

Про це повідомляє AP.

Після підрахунку майже всіх голосів у місцевій виборчій комісії повідомили, що Пірц Мусар випередила колишню міністерку закордонних справ Словенії Анже Логар. Пірц Мусар отримала 54% проти 46% у суперниці.

Переможиця вже заявила, що направить всі свої зусилля на посаді, щоб подолати розкол між лівими і правими силами у країні. Також вона хоче, щоб словенці почали діалог між собою для подолання труднощів у країні.

Раніше Пірц Мусар представляла колишню першу леді США Меланію Трамп у справах на території країни.

Вона повинна вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина та Словенія погодили передавання Україні 28 танків M-55S за "круговою" схемою.

Крім того, ми раніше повідомляли, що міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон відвідала Україну.

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