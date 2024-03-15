На “виборах Путіна” у Росії голосують “коктейлями Молотова”, вогнем та зеленкою: відео

Перший день так званих президентських виборів у Росії супроводжується масовими акціями протесту, під час яких люди в різних містах РФ кидають “коктейлі Молотова” на виборчих дільницях, підпалюють урни для голосування або заливають бюлетені зеленкою та чорнилами.

Відповідні відео з’явилися у місцевих Teleram-каналах.

Зокрема, москвичка похилого віку підпалила будку для голосування на одній з виборчих дільниць. На опублікованих кадрах видно, як пенсіонерка облила легкозаймистою рідиною ширму, підпалила її і почала знімати вогонь на телефон.

У Санкт-Петербурзі молода дівчина кинула “коктейль Молотова” на ганок школи, в якій працюють дві виборчі дільниці. Її ціллю був виборчий плакат.

Ще одна спроба підпалу дільниці сталася у Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ, де пляшку із запальною сумішшю кинула мешканка міста Когалима.

Біля однієї з виборчих дільниць у прикордонному з Україною місті Бєлгороді пролунав потужний вибух, який змусив присутніх рачкувати по підлозі.

Масовим явищем стало псування бюлетенів за допомогою зеленки та чорнила — рідину вливають до виборчих урн. Такі випадки зафіксовано у Москві, Воронежі, Ростові, Карачаєво-Черкесії та в тимчасово окупованому Криму.

Вибори у Росії супроводжуються масовими інцидентами на дільницях

Такі інциденти змусили представників дільничних виборчих комісій звернутися за посиленою допомогою до співробітників поліції та Росгвардії. Вони стверджують, що через такі вияви протесту “бюлетені псуються до стану неможливості визначити результат голосування".

Усіх протестувальників на виборах затримують російські силовики, їм загрожує покарання за статтею про “перешкоджання здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій” – п'ять років позбавлення волі. Хоча російські “правоохоронці” можуть вибити із затриманих зізнання, що вони діяли за вказівкою “українських спецслужб”, тоді покарання буде ще суворішим.

Нагадаємо, Міноборони РФ дозволило російським окупантам, які перебувають в зоні бойових дій голосувати за Володимира Путіна навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" фальсифікувати результати "голосування".

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