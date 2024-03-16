На “виборах Путіна” у Росії змушують голосувати навіть комах: фото

Російські пропагандисти похвалилися, що цього року на так званих виборах президента голосували навіть комахи.

Як повідомляє Telegram-канал "Подъем", на державному телеканалі “Росія 1” з’явився сюжет із коником-стрибунцем, який нерухомо сидить біля мініатюрної копії виборчої урни, а в цей час біля нього хтось пінцетом вкидає в щілину “бюлетень”.

Тобто, як справжній російський виборець, бідолашна комаха не бере жодної участі у виборах, але, як можна здогадатися, її голос обов’язково буде враховано. І навіть зрозуміло, за кого саме.

У телесюжеті сказали, що "виборці бувають різні", і в цей “важливий для Росії” день голосують не лише люди, але й комахи.

Комахи на виборах в РФ / Фото: скриншот з відео

Спеціально для коника було виготовлено бюлетень розміром всього 5 мм, а також пластикову урну з російським гербом.

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Художник-мікромініатюрист з Омська Анатолій Коненко, який створив цей “шедевр” до “виборів Путіна”, запевняв, що комаха, яку використали для сюжету про “голосування” була зовсім не мертвою. Мовляв, коник просто перебував у зимовій сплячці повинен пострибати, як тільки настане весна.

Нагадаємо, Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які воюють в Україні голосувати за Володимира Путіна навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" фальсифікувати результати "голосування".

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