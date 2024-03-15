На виборах Путіна в Росії "голосують" мертві окупанти: в ГУР розсекретили план

На голосування можна приходити навіть без документа.

Керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій СВО голосувати за Володимира Путіна навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" фальсифікувати результати "голосування".

Про це повідомили у ГУР.

"Для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток – достатньо навіть фотокопії документів. Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до "голосування" "мертві душі". Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон. Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення "виборів президента РФ". Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, ні за її межами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Російський Центрвиборчком ще в січні зареєстрував Путіна кандидатом у президенти РФ.

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