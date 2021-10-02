На виборах у Грузії провладна партія незначно випереджає партію Саакашвілі — результати екзитполів

На виборах у Грузії провладна партія незначно випереджає партію Саакашвілі — результати екзитполів

На виборах мера грузинської столиці колишній футболіст Каха Каладзе потрапляє у другий тур.

У Грузії опубліковано перші результати екзитполів на місцевих виборах, які відбулися в суботу, 2 жовтня, і супроводжувалися резонансних затриманням колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, який повернувся на батьківщину.

Про це повідомляє портал "Грузія онлайн".

Відповідно до даних екзитполу, проведеного компанією IPSOS, найбільшу кількість голосів серед партій отримала провладна "Грузинська мрія". Партія Міхеіла Саакашвілі "Єдиний національний рух" відстала трохи більш, ніж на 5 відсотків.

Результати екзитполу такі:

"Грузинська мрія" - 38,6%;

Єдиний національний рух - 33%;

"За Грузію" - 7,6%;

"Гірчі - більше свободи" - 4,8%;

"Лело" - 4%;

"Для народу" - 2%;

Гірчі - 1,6%;

Громадяни - 1,1%;

Європейська Грузія - 1%;

Лейбористська партія - 1%;

Альянс патріотів - 0,9%;

Третя Сила - 0,8%.

Грузинські ЗМІ також публікують перші результати екзитполів за підсумками виборів мера Тбілісі.

Компанія Edison Research, яка проводила опитування на замовлення телекомпанії "Формула", оголосила такі результати:

Каха Каладзе, "Грузинська мрія" - 43%;

Ніка Мелія, "Єдиний національний рух" -39%;

Георгій Гахар, "За Грузію" - 7%.

Дані екзитполу, проведеного компанією Gorbi на замовлення телекомпанії "Імеді", показали такі результати:

Каха Каладзе, "Грузинська мрія" - 51.3%;

Ніка Мелія, "Єдиний національний рух" - 34.6%;

Георгій Гахар, "За Грузію" - 5.6%.

Лише екзитпол, проведений компанією IPSOS, не показує перевагу на виборах столичного мера провладного кандидата, колишнього футболіста київського "Динамо" та італійського "Мілана" Кахи Каладзе. Результати склалися таким чином:

Ніка Мелія - ​​40,8%;

Каха Каладзе - 40,2%;

Георгій Гахар - 8,7%;

Анна Долідзе - 3,5%;

Анна Бібілашвілі - 2,6%.

Кожен з цих екзитполів дає підставу вважати, що в Тбілісі відбудеться другий тур виборів мера.

Нагадаємо, під час виборів до місцевих органів влади голова грузинського парламенту Каха Кучава прийшов на виборчу дільницю у захисній масці із символікою партії “Грузинська мрія”, порушивши заборону агітації.

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