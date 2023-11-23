На виборах у Нідерландах перемагає ультраправа проросійська партія - екзит-пол

У Нідерландах відбулись дострокові вибори, на яких за результатами екзит-полу перемагає ультраправа популістська Партія свободи (PVV), яку очолює проросійський політик Герт Вілдерс.

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Про це повідомляє портал NOS з посиланням на дані екзит-полу Ipsos.

Повідомляється, що PVV отримує 35 місць у парламенті зі 150 — цей результат є вдвічі більшим, ніжна виборах минулого року.

На другому місці йде Альянс лейбористів та зелених лівих, який очолює ексєврокомісар Франс Тіммерманс — вони отримують 25 місць. Третє місце займають VVD — консервативна партія колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте. Вона набирає 24 місця — на десять менше, ніж у 2021 році.

Зазначимо, що Вілдерс послідовно виступає проти будь-якої підтримки України, а також закликає за вихід Нідерландів з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у пабі нідерландського міста Гронінген був здійснений напад на проросійського політика Тьєррі Боде під час проведення передвиборчого заходу.

Крім того, ми раніше інформували, що влада Нідерландів хоче перевірити російський додаток таксі Yango, який належить компанії Яндекс, щодо передавання даних клієнтів ФСБ.

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