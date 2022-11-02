На виборах в Ізраїлі лідирує партія колишнього прем'єра Нетаньяху - ексзитпол

Колишній прем'єр Нетаньяху може очолити праву коаліції у Кнесеті
На виборах у парламент Ізраїлю лідирує партія колишнього прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху "Лікуд", який сповідує прихильну політику щодо Росії та проти постачання зброї Україні.
Про це повідомляє видання Jerusalem Post з посиланням на дані ексзитполів.
За результатами ексзитполів партія Нетаньяху набирає 30 мандатів у Кнесеті, друге місце з 22 мандатами посідає політсила діючого прем'єра Яїра Лапіда "Еш Атід".
Серед союзників по коаліції Нетаньяху можуть бути партія "Релігійні сіоністи", єдиний список ультраортодоксальних партій Яхадут ха-Тора та ультрарелігійна "Шас", з якими він вже провів перемовини.
Дані екзитполів показують, що разом вони набирають 61 мандат зі 120.
Зазначимо, що Біньямін Нетаньяху відносить негативно до постачання Україні будь-якої зброї для захисту від російської агресії. Раніше він заявляв, що передана Україні зброя може опинитись в Ірані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі почалися парламентські вибори - чи зміниться політика щодо України.
Також ми раніше інформували, що Саудівська Аравія заявила, що Іран невдовзі нападе на неї та Ірак.
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