Скандал на відкритті Олімпіади в Парижі: трансгендери зробили пародію на "Таємну вечерю"

На церемонії відкриття Олімпіади в Парижі трансгендери представили пародію на картину да Вінчі "Таємна вечеря". Основним номером шоу був танець на столі чоловіка, забарвленого у блакитний колір, а також виступ бородатої жінки.

Про це написала депутатка Європарламенту від партії Ле Пен Маріон Марешаль в мережі Х.

"Усім християнам світу, які дивляться церемонію Олімпіади і відчувають себе ображеними цією пародією на "Таємну Вечерю", знайте, що це говорить не Франція, а ліва меншість, готова на будь-яку провокацію", - написала вона.

Даний перфоманс також прокоментував американський мільярдер Ілон Маск. Він назвав це "крайнім проявом неповаги до християн".

Економіст та очільник Ukrainian American House Роман Шеремета у соцмережі написав, що "знущання над Христом на церемонії відкриття Олімпійських ігор - це просто зло. Я вже обрав бойкотувати Олімпіаду через участь російських спортсменів Але якщо чесно, то я не впевнений, що за таку Європу варто взагалі боротися".

Нагадаємо, Україна виступила у першому фіналі Олімпіади-2024 та й вже були відомі перші результати.

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