На відомій картині Рембрандта виявлено шар, який розв'язав загадку вчених

Художник наніс на свій шедевр невідомий раніше шар просочення на основі свинцю, щоб підвищити довговічність картини.

У картині "Нічна варта", яку Рембрандт написав 1642 року, під час чергового наукового дослідження виявили свинцевий шар.

Це дало відповідь на те, звідки на поверхні твору періодично з'являлися кристали свинцю, пише CNN.

Дослідники вперше застосували разом рентгенівські промені, спектроскопію зразка фарби та цифрову 3D-реконструкцію. Це перша картина Рембрандта, де виявили свинцевий шар.

Рембрандт та його сучасники-художники зазвичай починали роботу над картиною з того, що покривали полотно шаром клею для надання жорсткості, а потім наносили базовий шар пігменту для ґрунтування полотна.

Однак на картині "Нічна варта" клейового шару не було. Можливо, замість нього Рембрандт використовав свинцевий шар, який додатково захищав полотно від руйнування.

"Нічна варта" - це картина нідерландського художника Рембрандта, який був одним з найвідоміших художників 17 століття.

Роботу над картиною Рембрандт закінчив 1642 року. Вона була написана на замовлення капітана загону громадянського ополчення Амстердама, який побажав прикрасити свою нову будівлю. Однак 1715 року картину обрізали з усіх чотирьох боків, тому що полотно було дуже великим і ускладнювало переїзд.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

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