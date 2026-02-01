Смертельна інфекція на відомому курорті: померло четверо людей

Відпочинок на Кабо-Верде / © visualhunt.com/CarolineG2011

Реклама

Під час відвідування популярного курорту Кабо-Верде на островах в Атлантичному океані біля узбережжя Західної Африки померло четверо британських відпочивальників, яких вразила гостра кишкова інфекція.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дружина одного з померлих, 55-річного Марка Ешлі з Бедфордширу, сказала, що її родина перебуває у «повному шоці» після його раптової смерті.

Реклама

«Ми поїхали до Кабо-Верде, сподіваючись на спокійний відпочинок, але Марк сильно захворів і так і не одужав», — сказала вона.

Чоловік захворів лише через три дні після початку відпочинку і постійно страждав від болю в шлунку, діареї, блювоти, лихоманки та сильної млявості. Хвороба не припинилася і після повернення додому у Британії.

Він був доставлений до лікарні 12 листопада 2025 року, де через кілька хвилин було оголошено його смерть.

64-річна Елена Волш з Бірмінгема одразу після прибуття захворіла на шлункову інфекцію, і біль був настільки нестерпним, що її терміново доставили до лікарні, де місцеві лікарі подумали, що у неї апендицит.

Реклама

Їй зробили епідуральну анестезію для знеболення, але лікарі спробували видалити здоровий орган. Після першого розрізу у пані Волш стався серцевий напад, і операцію було припинено. Вона так і не прийшла до тями. Жінка померла у серпні 2025 року.

64-річна Карен Пулі з Глостерширу теж захворіла невдовзі після прибуття на курорт. Окрім розладів шлунка, жінка ще й отримала перелом, послизнувшись на мокрій підлозі дорогою до туалету.

Її доставили до місцевої клініки, де вона продовжувала страждати від діареї, блювоти та сильного болю через перелом стегнової кістки.

16 жовтня 2025 року жінку доставили повітряним транспортом на Тенерифе для термінового лікування, але вона померла рано вранці наступного дня.

Реклама

У свідоцтві про смерть, виданому владою Кабо-Верде, як причини смерті були вказані поліорганна недостатність, сепсис, зупинка серцево-судинної системи та перелом лівої ноги.

Ще одним померли із цієї ж причини був неназваний 56-річний чоловік.

Родичі померлих подають позови про відшкодування збитків за тілесні ушкодження проти туристичної компанії, у якої придбали пакетні тури до Кабо-Верде.

Нагадаємо, нещодавно в Австрії впродовж одного дня внаслідок сходження трьох лавин загинуло одразу вісім лижників.