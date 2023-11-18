"На відстані світлових років": Орбан про відкриття переговорів про вступ України до ЄС

Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Про це він сказав на з’їзді своєї партії "Фідес".

За його словами, в Європейському союзу найближчими місяцями відбудуться "серйозні політичні баталії". Він каже, що варто виправити "помилкову обіцянку про початок перемовин щодо вступу України до ЄС", мовляв, "оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Угорський прем’єр також наголосив, що Угорщина повинна змінювати ЄС, але без радикальних змін.

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"Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства", – заявляв Орбан.

Ще він каже, що не хоче, щоб "Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба", – додав він.

Скандальні заяви Угорщини щодо України:

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Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті за СРСР була кращою, ніж сьогодні за незалежної України.

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