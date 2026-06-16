На війні проти України загинув "Дінго" — "особистий кілер Кадирова" і фігурант замаху в Києві (фото)

Чеченський кримінальний авторитет, який стріляв в Осмаєва у Києві, загинув на війні / © Телеграф

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На війні проти України загинув Артур Денисултанов, відомий також як Артур Денис Султанов та «Дінго». Його особа отримала широкого розголосу після замаху на чеченського добровольця Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву в Києві 2017 року.

Про загибель Денисултанова повідомляє проєкт Кавказ.Реалії (Радіо Свобода) з посиланням на правозахисника Абубакара Янгулбаєва.

«Особистий кілер Кадирова» — деталі про Денисултанова

Денисултанова називали «особистим кілером» глави Чечні Рамзана Кадирова. За даними журналістів, він став першим із фігурантів, яких пов’язували з політичними вбивствами та відправляли на війну проти України, хто загинув на фронті.

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Артур Денисултанов / © Вікіпедія

2017-го Денисултанов, видаючи себе за французького журналіста, здійснив замах у Києві на командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва. Під час нападу Осмаєв відкрив вогонь у відповідь і поранив нападника. Згодом Денисултанова затримали українські правоохоронці.

В українському СІЗО він перебував до грудня 2019 року. Тоді в межах обміну утримуваними особами його передали представникам окупаційної адміністрації так званої «ДНР».

Після повернення на підконтрольну Росії територію Денисултанов, за інформацією ЗМІ, деякий час перебував у лавах так званої «народної міліції» окупованого Донбасу.

2023 року його знову засудили в Росії у справі про шахрайство. Після цього він підписав контракт із Міністерством оборони РФ і був відправлений на війну проти України.

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За даними джерел, Денисултанов загинув восени 2024 року, однак інформація про його смерть стала відомою лише зараз.

Раніше ім’я Денисултанова також фігурувало в розслідуваннях щодо можливого зв’язку з убивством колишнього охоронця Кадирова Умара Ісраїлова, який був застрелений у Відні у 2009 році після публічних свідчень про катування в Чечні.

Вбивство Аміни Окуєвої — що відомо

Нагадаємо, вбивство Аміни Окуєвої сталося 30 жовтня 2017 року в селищі Глеваха під Києвом. Невідомі розстріляли її авто. Аміна Окуєва від отриманих поранень померла.

Її чоловік Адам Осмаєв був поранений і вижив.

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Активістка Революції Гідності та добровольця АТО Аміна Окуєва пережила перший замах, що стався на початку літа 2017 року. Тоді Аміна вистрелила в кілера першою. «Більше мені йому нічого сказати», — прокоментувала вона чотири постріли. Після цього чоловікові та жінці надали охорону, навіть на інтерв’ю Аміна прийшла в бронежилеті під хіджабом. Але попри всі намагання вберегтися, вдруге кілер таки влучив.

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