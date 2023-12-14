На війні в Україні перебувають 617 тисяч російських військових: Путін зробив заяву

За його словами, протяжність лінії зіткнення – понад дві тисячі кілометрів

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на війні в Україні перебувають 617 тисяч окупантів. А лінія фронту простягається на понад дві тисячі кілометрів.

Про це він заявив під час "прямої лінії із Путіним" у четвер, 14 грудня, передають пропагандисти.

Як зазначається, пропагандисти поставили Путіну питання щодо необхідності на фронті установок РЕБ, які глушать українські дрони. Відповідаючи на питання, диктатор сказав, що на передовій перебувають 617 тисяч окупантів.

“Якогось моменту в якійсь конкретній частині цих глушилок може не вистачати. Але протяжність лінії зіткнення – понад дві тисячі кілометрів. У зоні бойових дій перебуває 617 тисяч осіб”, - сказав диктатор.

Нагадаємо, що Путін заявив, що Росія буде воювати проти України доти, доки не будуть досягнуті "цілі СВО".

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