На військових навчаннях у Білорусі помітили стару техніку, зняту зі зберігання: що відомо

Під час військових навчань у Білорусі, які тривають до 14 вересня, армійці використовують стару техніку, зняту із зберігання.

На навчаннях у Білорусі залучені зразки озброєння та військової техніки, зняті зі зберігання. Метою, очевидно, є перевірка в навчально-бойовій обстановці їхньої працездатності.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Аналітики нагадують, що від 8 до 14 вересня ЗС РБ проводять командно-штабне навчання. І Міноборони РБ у своїх соцмережах регулярно публікує фотозвіти "з демонстрацією бадьорого виконання військовослужбовцями навчально-бойових завдань".

"Ми звернули увагу, що на кадрах з'явилася незвичайна військова техніка", - сказано в повідомленні.

На фото, опублікованих Міноборони РБ, можна побачити:

зенітну самохідну установку ЗСУ-23-4 "Шилка". За даними з відкритих джерел, її серійно випускали з 1964 по 1982 роки. На сайті МО РБ в розділі, присвяченому озброєнню Сухопутних Військ ЗС РБ, є стаття про "Шилку". Однак за інформацією з відкритих джерел, у військах застосовується більш сучасна ЗСУ "Тунгуска". На фото МО РБ "Шилка" була без бортового номера.

122 мм реактивну систему залпового вогню БМ-21"Град" на шасі автомобіля "Урал-375Д". "Гради" перебувають на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РБ. Машини, що потрапили в кадр, були без автомобільних номерів. При цьому на подібних автомобілях, використовуваних у військах, повинен бути або старий, ще радянський, чорно/білий номер, або ж номер сучасного зразка.

бронеавтомобіль "Богатир" (Китайський DongFeng Mengshi EQ2050) з встановленим 12,7 мм кулеметом ДШКМ. Відзначимо, що на сайті МО РБ в розділі, присвяченому озброєнню Сухопутних Військ ЗС РБ немає згадок кулемета ДШКМ. Раніше у відкритих джерелах інформації про встановлення кулемета ДШКМ на бронеавтомобілі також не було.

"Виходить, що в межах командно-штабних навчань МО РБ залучає зразки озброєння і військової техніки (місцями досить поважного віку), знятих зі зберігання. Логічно припустити, що метою цих заходів є перевірка в навчально-бойовій обстановці їхньої працездатності. Залучення на навчаннях техніки, знятої зі зберігання техніки повністю відповідає заявленим цілям навчання - побороти страх Лукашенка перед обличчям потенційної військового вторгнення України", - сказано в повідомленні.

Аналітики додали, що, якщо судити з оприлюднених МО РБ фотографій, масштабного розконсервування військової техніки не було.

Нагадаємо, Резніков повідомив, чи може Путін переконати Лукашенка вступити у війну проти України.

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