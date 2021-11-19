На військовій базі в Канаді пролунав потужний вибух: багато постраждалих

На військовій базі в Канаді пролунав потужний вибух: багато постраждалих

Вибух стався в нежитловій будівлі казарми, де триває ремонт.

На базі канадських збройних сил "Комокс" на острові Ванкувер (провінція Британська Колумбія) стався вибух. У результаті 10 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє CBC.

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Вибух стався в житловому будинку, який перебуває на ремонті, "на певній відстані" від місця, де розташовані літаки бази. На щастя, жодної шкоди ні літакам, ні об'єктам аеродрому, не завдано, але військові назвали вибух "значним".

Відомо, що шістьом пацієнтам надали допомогу у медичній частині військової бази, ще трьох госпіталізовано у стабільному стані. Один пацієнт – у тяжкому стані.

Військові офіційні особи поки що не кажуть, що викликало вибух. За попередніми даними, у нежитловій будівлі казарми, де наразі проводяться ремонтні роботи, пролунав вибух побутового газу. Відбулося часткове обвалення будівлі.

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