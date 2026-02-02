На військову базу в Польщі впав дрон, який міг збирати секретні дані: що відомо

Польща

Минулої середи на території військової частини в місті Пшасниш (Польща) впав безпілотник невідомого походження.

Про це повідомив журналіст-розслідувач радіостанції ZET Маріуш Гіршевський.

За наявною інформацією, дрон приземлився за кілька десятків метрів від складу зі зброєю. Інцидент стався на об’єкті 2-го центру радіоелектронної розвідки — спеціалізованого підрозділу, який займається збором розвідувальної інформації та моніторингом радіопростору на північному сході Польщі, зокрема в районі стратегічно важливого Сувалкського коридору.

Як повідомляють джерела, 28 січня чергова зміна помітила безпілотник, що пролітав над базою. Згодом апарат упав на території частини — приблизно за 70 метрів від складу озброєння. Після первинного огляду військовослужбовці перенесли дрон до одного з приміщень.

За словами джерела радіостанції ZET, існує підозра, що це був розвідувальний безпілотник, який міг сканувати антенні системи бази. При цьому дії чергового екіпажу викликали питання: вони спостерігали за польотом апарата, але не змогли йому протидіяти, а після падіння, ймовірно, порушили протоколи безпеки.

“Безпілотник могли занести в будівлю, хоча він ще міг працювати та збирати дані. Згідно з процедурою, його слід було накрити сіткою або брезентом і не переміщати”, — зазначає джерело.

Військова жандармерія Польщі підтвердила факт інциденту. У відповіді радіостанції ZET речник головнокомандувача жандармерії повідомив, що підрозділ у Пшасниші був поінформований близько 18:00 та негайно розпочав процесуальні дії, зокрема забезпечив збереження безпілотника і допит свідків.

Розслідування проводиться відповідно до статті 212 Закону про авіаційне право Польщі — порушення правил повітряного руху в забороненому просторі, що може передбачати покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого у Польщі зафіксовано нове порушення повітряного простору країни повітряними кулями, які рухалися з території Білорусі. Об’єкти потрапили в повітряний простір Польщі, проте вони не становили загрози для цивільного авіасполучення або безпеки громадян. Масштаби цього інциденту були значно меншими, ніж у попередні ночі.