На вокзалі під сходами знайшли новонароджену дівчинку з неперерізаною пуповиною

Іграшка. / © pixabay.com

Реклама

На залізничному вокзалі американського Нью-Йорка на вокзалі знайшли немовля. Новонароджена дівчинка була з неперерізаною пуповиною.

Про це повідомляє Mirror.

Дитину, загорнуту в ковдру, знайшли внизу сходів, що ведуть до залізничної платформи на станції Пенсильванія. Про покинуту новонароджену дівчинку поліцію повідомили анонімно. Служби швидкої допомоги одразу прибули на місце події.

Реклама

Департамент поліції Нью-Йорка повідомив, що дитина була притомною та при свідомості, коли її знайшли. Після того, як її доставили до лікарні Бельвю. Наразі стан дівчинки стабільний.

За повідомленнями американських ЗМІ, арештів не було проведено. Наразі розслідування у цій справі триває. Зокрема, копи перевіряють записи з камер спостереження, щоб з'ясувати, хто залишив немовля. Інформації про особу, яка могла залишити дитину, ​​поки що не оприлюднено.

Зауважимо, згідно із Законом штату Нью-Йорк про захист покинутих немовлят, батьки можуть залишити новонароджену дитину віком до 20 днів, не боячись судового переслідування, за умови, що немовля покинули відповідному місці - у лікарні, поліцейській дільниці чи на пожежна станція.

Нагадаємо, у 26-річної британки Меган Ішервуд почалися пологи, коли її госпіталізували з підозрою на апендицит. Вона стверджує, що не мала жодних ознак вагітності, а «дитина просто з’явився нізвідки».