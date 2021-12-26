"На все воля божа": в Росії служителі монастиря викинули осла у -25°C на дорогу

"На все воля божа": в Росії служителі монастиря викинули осла у -25°C на дорогу

Водії, що проїжджали повз, знайшли тварину в кучугурі снігу.

У Володимирській області Росії служителі православного монастиря викинули хворого віслюка на дорогу в 25-градусний мороз.

Про це повідомляється на сторінці зоозахисників у соцмережі "ВКонтакті", забороненій в Україні.

Водії, що проїжджали повз, знайшли тварину в кучугурі.

"Поки шукали, як йому допомогти, хтось привіз сіна, з яким у роті ослик замерз на смерть", — йдеться у повідомленні.

Як виявилося пізніше, у ослика була кличка Мойсей, він жив при місцевому православному монастирі. Нещодавно тварина захворіла, і в Мережі збирали гроші на лікування. Але це не допомогло.

"Начальство православного храму просто викинуло тварину на 25-ти градусний мороз, заявивши, що віслюк старий і на все воля Божа", — пишуть зоозахисники.

У коментарі виданню "Подъем" речник Муромської єпархії Артемій Чернов заявив, що Мойсей "помер від старості", його везли утилізувати, але "трапився форс-мажор".

"Краще б люди в храм йшли, а то виходить, що про померлих тварин переживають більше, ніж про те, що піст йде Різдвяний. Помер він від старості в монастирі. У людини, якій було доручено його утилізувати, дорогою стався форс-мажорз автомобілем. Він був змушений залишити труп біля дороги, після чого наступна машина його забрала для утилізації. Близько години-двох цей осел лежав біля дороги", — заявив Чернов.

pdmnews

Але зоозахисники стверджують, що коли ослика знайшли, він був ще живий. За їхніми словами, тварина провела в кучугурі дві доби, намагаючись вибратися.

Раніше повідомлялося, що під Харковом убили бездомну кішку, а труп демонстративно повісили на воротах церкви.

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