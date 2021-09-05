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На вулиці Гвінеї вивели армію і відкрили стрілянину: ЗМІ повідомляють про ймовірне затримання президента

На вулиці Гвінеї вивели армію і відкрили стрілянину: ЗМІ повідомляють про ймовірне затримання президента

Фото із соцмереж

Лідер повстанців у Гвінеї у відеозверненні заявив про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.

У центрі столиці Гвінеї Конакрі лунають потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу – колони бронетехніки і вантажівки з солдатами.

Про це повідомляють Reuters і BBC.

Як розповіло джерело агентства серед віськових, єдиний міст, який з'єднує материк із мікрорайоном Калум, на якому розташована більшість міністерств та президентський палац, був огороджений, а навколо будівлі перебувало багато солдатів, деякі з них були озброєні. 

На кадрах із соцмереж видно, як у місті триває сильна стрілянина, чути гучні звуки пострілів. Незрозуміло, що стоїть за стріляниною, і влада в західноафриканській країні не коментувала це. Повідомляється, що район Калум залишається безлюдним, оскільки перелякані мешканці виконують наказ солдатів залишатися вдома.

Високопоставлений урядовець сказав Reuters, що президент Альфа Конде не постраждав, але не повідомив більше деталей. У Мережі також з'явилися світлини з президентом, оточеним військовими, а згодом кадри, на яких він сидить в автомобілі і має розгублений вигляд. Деякі ЗМІ повідомляють, що його могли затримати, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Зазначимо, Альфа Конде перебуває на посаді президента вже третій термін. У жовтні 2020 року його кандидатура на виборах стала приводом для політичної напруги всередині країни. Під час цього періоду у Гвінеї відбулися протести опозиції, унаслідок яких загинули десятки людей.

Пізніше з'явилося у Мережі з'явилося відео, на якому лідер повстанців Мамаді Думбуя оголосив про розпуск уряду, скасування конституції і закриття сухопутних і повітряних кордонів Гвінеї.

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