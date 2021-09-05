На вулиці Гвінеї вивели армію і відкрили стрілянину: ЗМІ повідомляють про ймовірне затримання президента

На вулиці Гвінеї вивели армію і відкрили стрілянину: ЗМІ повідомляють про ймовірне затримання президента

Лідер повстанців у Гвінеї у відеозверненні заявив про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.

У центрі столиці Гвінеї Конакрі лунають потужні постріли, на вулицях біля президентського палацу – колони бронетехніки і вантажівки з солдатами.

Про це повідомляють Reuters і BBC.

Як розповіло джерело агентства серед віськових, єдиний міст, який з'єднує материк із мікрорайоном Калум, на якому розташована більшість міністерств та президентський палац, був огороджений, а навколо будівлі перебувало багато солдатів, деякі з них були озброєні.

На кадрах із соцмереж видно, як у місті триває сильна стрілянина, чути гучні звуки пострілів. Незрозуміло, що стоїть за стріляниною, і влада в західноафриканській країні не коментувала це. Повідомляється, що район Калум залишається безлюдним, оскільки перелякані мешканці виконують наказ солдатів залишатися вдома.

#BREAKING

ALERT ⚠️



There is a military coup underway at this moment in the Republic of Guinea

Troops have been deployed in Conakry, the capital. Heavy gunfire can also be heard.#Guinea #Africa pic.twitter.com/VBKnsVNfF9 — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) September 5, 2021

#BREAKING Heavy gunfire in #Guinea capital, near the Presidential palace, the situation is unclear pic.twitter.com/SLch3B7an2 — Guy Elster (@guyelster) September 5, 2021

Високопоставлений урядовець сказав Reuters, що президент Альфа Конде не постраждав, але не повідомив більше деталей. У Мережі також з'явилися світлини з президентом, оточеним військовими, а згодом кадри, на яких він сидить в автомобілі і має розгублений вигляд. Деякі ЗМІ повідомляють, що його могли затримати, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Зазначимо, Альфа Конде перебуває на посаді президента вже третій термін. У жовтні 2020 року його кандидатура на виборах стала приводом для політичної напруги всередині країни. Під час цього періоду у Гвінеї відбулися протести опозиції, унаслідок яких загинули десятки людей.

#BREAKING - President of Guinea, Alpha Condé has been arrested and is led out of the presidential palace !!



All borders to the country has been closed !!



Alpha Condé was President of Guinea since 2010 !!



Pro coup forces with President who has now been arrested !! ⤵️ https://t.co/Ck6HZKeiHi pic.twitter.com/SShSqtSbrj — Rangeload (@harvardfacter) September 5, 2021

Пізніше з'явилося у Мережі з'явилося відео, на якому лідер повстанців Мамаді Думбуя оголосив про розпуск уряду, скасування конституції і закриття сухопутних і повітряних кордонів Гвінеї.

| Premier communiqué officiel du

lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.



Il affirme être en présence du président Condé, et déclare la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Guinée. pic.twitter.com/N9cU3q2FS2 — Casus Belli (@CasusBellii) September 5, 2021

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