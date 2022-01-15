На вулицях Казахстану почали знімати таблички з ім'ям Назарбаєва

З'явилася петиція про повернення столиці колишньої назви.

У містах Казахтану, який сколихнули масові протести, з житлових будинків і будівель організацій почали знімати таблички, де згадується ім'я експрезидента Нурсултана Назарбаєва

Про це повідомляє агентство "КазТАГ".

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Зазначається, що таблички та будь-які інші згадки про Назарбаєва почали знімати вже після протестів. Видання пише, що мармурові таблички російською та казахською зникли біля будівлі Фонду Нурсултана Назарбаєва.

У залі нарад будівлі поліції Алмати забрали вказівку авторства під викладеною цитатою колишнього президента. Натомість туди помістили фотографію з наради за участі чинного президента Касим-Жомарта Токаєва.

До слова, досі в Алмати місцева влада не відновила таблички з ім'ям Назарбаєва на проспекті, який носить його ім'я.

Агенство також пише, що петиція про повернення столиці Казахстану колишньої назви – Астана, обвалила сайт, на якому її було розміщено. Наразі роботу сайту відновлено, а саму петицію підписали понад 80 тис. осіб.

Слід зауважити, що Назарбаєв очолював країну від 1990-го до 2019-го. Майже два роки тому в березні він подав у відставку. В країні відбулися позачергові вибори. Перемогу здобув Касим-Жомарт Токаєв. У квітні 2021 року Назарбаєв пішов з посади голови Асамблеї народу Казахстану. Торік у листопаді він припинив очолювати керівну партію "Нур Отан".

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Експрезидент жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії. Від 13 січня їх вже почали виводити з країни.

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