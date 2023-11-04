На вулицях Москви надувною ракетою погрожують Вашингтону: як відбувається парад “сарматмобілів” (фото)

Два автомобілі з макетами ядерної ракети "Сармат" дорогою до столиці РФ поламалися.

У суботу, 4 листопада” на вулицях столиці держави-агресорки Москви з’явилися сім автомобілів із макетами ракети “Сармат” — так звані “сарматмобілі”. Кожна з “ракет” має напис “На Вашингтон”, одна з них — надувна.

Про божевільну акцію росіян повідомляє Telegram-канал “Подъем”.

Акція розпочалася вранці та триватиме до 20 години за московським часом (до 19:00 за Києвом).

Організатор заходу Равіль Гаріфуллін повідомив, що до Москви приїхали сім машин із різних міст, зокрема, із тимчасово окупованого Севастополя, а також Новоросійська, Санкт-Петербурга та Казані. Два “сарматмобілі”, як і годиться у Росії, дорогою зламалися і не встигали на сьогоднішню акцію.

Метою цього “параду”, за словами організатора, є формування громадської думки про необхідність завдати удару по столиці США. Равіль Гаріфуллін стверджує, що на цю акцію росіяни реагують дуже позитивно. Він закликає громадян РФ долучатися до ініціативи “сарматмобілістів” - виготовити макет ракети і встановити на своє авто.

“Ми знайшли підприємство під Пітером, вони роблять надувні ракети, вона легка та легко монтується. У нас усі ракети важкі, 50 кілограм, металеві, стаціонарно встановлені. Ось сьогодні одна машина була якраз із надувною ракетою, ми зробили наклейки, гарно вийшло”, - переконує ініціатор російського удару по Вашингтону.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року праворадикальне російське політичне об’єднання НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдну, але доволі гучну ходу в столиці Росії. Люди під червоними та “колорадськими” прапорами вимагали завдати ядерного удару по Вашингтону.

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