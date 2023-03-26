На вулицях Москви транслюють інструкцію зі збирання "тривожної валізки"

Один з журналістів РФ прокоментував ситуацію. За його словами, наразі у РФ й справді настали "дуже неспокійні часи".

У столиці Росії на вулицях почали розповідати про вміст "тривожної валізки".

Про це розповідають пропагандистські канали.

Жителі Москви вчаться, як правильно збирати "рюкзак безпеки" з інструкції на білбордах. Влада створила навчальні ролики, де йдеться про вміст "тривожної валізи".

Чимало росіян від початку повномасштабної війни підтримали агресію своєї держави. Тепер і їм доведеться навчитися збирати найнеобхідніше на випадок евакуації з небезпечних регіонів.

Один з журналістів РФ сказав, що наразі й справді настали "дуже неспокійні часи", тому слід бути готовими до всього.

"Валіза" – це великий рюкзак, куди складають документи на себе та дітей, аптечку, змінний та теплий одяг, засоби гігієни, телефон, гроші та сухпайок. Ліхтарик зараз є у кожному телефоні, тому з нового — головне, не забути зарядку", – сказав він.

Росіянам розповідають, що до "рюкзаку безпеки" потрібно покласти сірники, свічки, швейцарський ніж, ковдру та аптечку.

Нагадаємо, власний "рюкзак безпеки" має бути у кожного члена родини, включно з дітьми. Разом з порадами надаємо список корисних українських чатботів, які рятують життя

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