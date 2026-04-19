Партія Румена Радева перемагає на виборах у Болгарії

Партія проросійського колишнього президента Болгарії Румена Радева має всі шанси легко виграти парламентські вибори, які відбулися в неділю, 19 квітня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на екзитполи.

Це були восьмі вибори за п’ять років у балканській країні з населенням близько 6,5 мільйонів людей, де виборці втомилися від невеликої групи політиків-ветеранів, яких вважають корумпованими, але де жодна партія не змогла залучити достатньої підтримки.

За даними останнього екзитполу, проведеного софійською компанією Alpha Research, партія Радева «Прогресивна Болгарія» набрала 38,1%, що значно випереджає партію ГЕРБ на чолі з колишнім прем’єр-міністром Бойком Борисовим, яка посідає друге місце з 15,9%.

Точні відсотки інших екзитполів відрізнялися, але все ж таки показували переконливу перемогу Радева. Якщо результат буде підтверджено, він стане одним із найсильніших результатів однієї партії за останні роки.

На даний момент ймовірному переможцю виборів знадобляться партнери по коаліції для формування уряду більшості.

Як заявив Радев журналістам у коротких коментарях після публікації результатів екзитполів, його партія готова співпрацювати з реформістською коаліцією «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» (PP-DB), яка посіла третє місце за результатами екзит-полів Alpha Research з 14,1%, але додав, що уряд меншості також є одним із варіантів.

«Ми готові розглянути різні варіанти, щоб Болгарія мала регулярний та стабільний уряд», — сказав він.

Остаточні результати виборів очікуються в понеділок.

Хто такий Румен Радев

Радев відомий як євроскептик, він виступає проти військової підтримки воєнних зусиль України у протистоянні російській агресії.

У своїй передвиборчій кампанії Радев закликав покращити відносини з Москвою та відновити вільний потік російської нафти та газу до Європи.

Політик пішов з посади президента в січні, щоб балотуватися на виборах, які відбулися після того, як масові протести змусили уряд піти у відставку в грудні минулого року.

Незрозуміло, як зміниться зовнішня політика Болгарії, члена НАТО та Європейського Союзу, яка приєдналася до єврозони в січні.

Коаліція з реформістською НДР-ДБ може пом’якшити будь-які дружні до Кремля схильності.

Нагадаємо, перед виборами до парламенту експрезидент Румен Радєв пообіцяв болгарам «покласти край спіралі слабких, недовговічних урядів» та викорінити корупцію.