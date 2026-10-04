На виборах у Латвії лідирує партія прем’єра: що це означає для України

Прапор Латвії / © Unsplash

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У Латвії на парламентських виборах найбільшу підтримку, за даними опитування виборців на виході з дільниць, здобуває "Об’єднаний список" чинного прем’єр-міністра Андріса Кулберґса.

Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM.

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За результатами екзитполу, за "Об’єднаний список" проголосували близько 35,6% опитаних виборців. Це значно більше, ніж у найближчих конкурентів.

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Друге місце посідає партія "Латвія — на першому місці" бізнесмена Айнарса Шлесерса з 11,3%, а третє — проєвропейські "Прогресивні", які отримують 11,1%.

До парламенту також можуть пройти "Суверенна влада/Об’єднання молодолатишів" із 10,8%, Національне об’єднання — 8,7% та "Нова єдність" — 6,7%. Загалом, за даними опитування, 5-відсотковий бар’єр можуть подолати шість політичних сил.

Водночас результати екзитполу ще не є остаточними. Під час опитування близько 30% респондентів не повідомили, за кого голосували, а до вибірки не увійшли ті, хто проголосував достроково або за кордоном.

Що це означає для України

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Перше місце партії Кулберґса може означати збереження нинішнього безпекового курсу Латвії. У передвиборчій програмі "Об’єднаний список" виступав за посилення обороноздатності, укріплення східного кордону та розвиток дронових і протидронових спроможностей, зокрема із використанням українського досвіду.

У червні уряд Кулберґса також уклав з Україною угоду про ширшу співпрацю у сфері оборони, зокрема щодо протидії безпілотникам.

Водночас склад майбутньої коаліції ще не визначений. Навіть за впевненої перемоги "Об’єднаному списку" доведеться домовлятися з іншими політичними силами для формування парламентської більшості.

Нагадаємо, що раніше у Латвії викрили шпигунів РФ

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