На Японію насувається найстрашніший за останні 70 років тайфун

Щонайменше 2 млн японців отримали рекомендації про евакуацію через супертайфун Нанмадол.
Метеорологічне управління Японії надало тайфуну Нанмадол, який налетить на південні райони острова Кюсю в неділю, 18 вересня, статусу "дуже сильного".
Про це повідомляє видання iDnes з посиланням на японські ЗМІ.
Японські метеорологи попереджають, що під час супертайфуну Нанмадол швидкість вітру може досягати 270 км/год, а в деяких районах лише за 24 години може випасти 500 мм дощу.
Очікується, що коли тайфун досягне суші, він поверне на північний схід і переміститься через центральну Японію до Токіо.
"Існують ризики безпрецедентних штормів, високих хвиль, штормових хвиль і рекордних опадів", - сказав японський метеоролог.
Синоптики також попередили, що деякі будинки, особливо на півдні Кюсю, під загрозою руйнування, і закликали жителів шукати притулку в міцних будівлях.
На Кюсю оголошено спеціальне попередження про зсуви та повені. Потяги та авіарейси скасовано.
Кюсю є найпівденнішим із чотирьох островів, які складають основну частину Японії, і має населення понад 13 мільйонів людей.
Щонайменше 2 млн японців отримали рекомендації про евакуацію. Переважно це стосується жителів префектур Кагосіма, куди має припасти основний удар тропічного шторму, Міядзакі та Кумамото.
Getting lashed by an heavy rain band near Ibusuki #japan #typhoon #Nanmadol pic.twitter.com/NovPq5Hshc— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 18, 2022
На сайті посольства США в Японії повідомляється, що супертайфун Нанмадол може стати одним із найбільших штормів, які обрушилися на Японію за останні 70 років.
Нагадаємо, раніше біля берегів Гонконгу навпіл розколовся корабель з екіпажем через сильні хвилі, викликані тайфуном Чаба.
Читайте також: