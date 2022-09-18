На Японію насувається найстрашніший за останні 70 років тайфун

Щонайменше 2 млн японців отримали рекомендації про евакуацію через супертайфун Нанмадол.

Метеорологічне управління Японії надало тайфуну Нанмадол, який налетить на південні райони острова Кюсю в неділю, 18 вересня, статусу "дуже сильного".

Про це повідомляє видання iDnes з посиланням на японські ЗМІ.

Японські метеорологи попереджають, що під час супертайфуну Нанмадол швидкість вітру може досягати 270 км/год, а в деяких районах лише за 24 години може випасти 500 мм дощу.

Очікується, що коли тайфун досягне суші, він поверне на північний схід і переміститься через центральну Японію до Токіо.

"Існують ризики безпрецедентних штормів, високих хвиль, штормових хвиль і рекордних опадів", - сказав японський метеоролог.

Синоптики також попередили, що деякі будинки, особливо на півдні Кюсю, під загрозою руйнування, і закликали жителів шукати притулку в міцних будівлях.

На Кюсю оголошено спеціальне попередження про зсуви та повені. Потяги та авіарейси скасовано.

Кюсю є найпівденнішим із чотирьох островів, які складають основну частину Японії, і має населення понад 13 мільйонів людей.

Щонайменше 2 млн японців отримали рекомендації про евакуацію. Переважно це стосується жителів префектур Кагосіма, куди має припасти основний удар тропічного шторму, Міядзакі та Кумамото.

На сайті посольства США в Японії повідомляється, що супертайфун Нанмадол може стати одним із найбільших штормів, які обрушилися на Японію за останні 70 років.

Нагадаємо, раніше біля берегів Гонконгу навпіл розколовся корабель з екіпажем через сильні хвилі, викликані тайфуном Чаба.

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