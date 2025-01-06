На Європу можуть натиснути для укладання угоди з Кремлем — Сікорський

Це може бути угода, яка дозволить російському режиму відновити свою військову потужність.

Країни Європи незабаром можуть опинитись під сильним тиском, мета якого полягатиме в тому, зоб укласти угоду з Кремлем.

Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Він заявив, що це може бути угода, яка дозволить російському режиму відновити свою військову потужність після війни проти України.

"Незабаром на нас можуть чинити сильний тиск з метою досягнення угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Звичайно, не на просту угоду, яка дасть змогу Москві відновитися", - підкреслив Сікорський.

Він заявив, що насправді Європа набагато сильніша, ніж це вважають у Росії, і навпаки, Москва набагато слабша, ніж про неї думають деякі європейські політики.

Глава МЗС звернув увагу, що Україна заслуговує на мир, але "це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція".

"Ми не повинні встановлювати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це підштовхне Росію до продовження бойових дій. Замість цього ми повинні зробити все можливе, щоб поліпшити позиції Києва в майбутніх переговорах", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Блінкен сказав, чому позиція України на Курщині така важлива.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп може дистанціюватися від проблеми закінчення війни в Україні.

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