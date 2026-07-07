На Європу насуваються «смертоносні тижні»: ВООЗ зробила тривожне попередження

Спека / © Associated Press

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Європу може накрити нова хвиля екстремальної спеки вже найближчими днями. У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що попереду можливі ще більш «смертельні тижні», а температура повітря в окремих районах Португалії та південної Іспанії цього тижня може сягнути 43°C.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Екстрений заклик щодо посилення готовності до аномальної спеки підтримали понад 130 представників із 41 країни. У ВООЗ наголосили, що нова хвиля високих температур формується над Атлантикою після того, як частина європейських країн уже пережила рекордну спеку та масштабні лісові пожежі.

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Директор Європейського регіону ВООЗ Ганс Анрі Клюге заявив, що однією з найбільших проблем залишається відсутність національних планів дій щодо захисту населення від спеки. За його словами, навіть половина держав-членів Європейського регіону досі не мають таких механізмів реагування.

Існує і низка інших труднощів. Зокрема, багато людей не усвідомлюють небезпеки для здоров’я навіть після оголошення найвищого рівня попередження про спеку. Також наголошується на нестачі спеціальних охолоджувальних центрів і недостатній поінформованості населення про їхнє розташування, особливо серед людей без постійного житла.

У ВООЗ також звернули увагу на необхідність зробити систему охорони здоров’я більш стійкою до наслідків зміни клімату. В окремих країнах офіційне оголошення про початок періоду екстремальної спеки затримується через адміністративні процедури, що, за оцінкою організації, може сповільнювати заходи із захисту населення. Особливо вразливими залишаються мешканці закладів тривалого догляду, бездомні та самотні люди похилого віку.

Наслідки рекордної спеки вже відобразилися на статистиці смертності. У Франції після двох хвиль аномально високих температур у червні зареєстрували понад 2 тисячі додаткових смертей. Міністерка охорони здоров’я Франції Стефані Ріст повідомила про помітне зростання смертності серед людей віком від 45 років. Загалом за останній тиждень червня смертність у країні була на 29% вищою, ніж тижнем раніше.

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Суттєве перевищення звичних показників смертності зафіксували й у Бельгії. Під час періоду спеки там зареєстрували 1222 додаткові смерті, що на 39% більше за звичайний рівень. Майже половину померлих становили люди віком 85 років і старше.

За словами Ганса Анрі Клюге, нова хвиля спеки вже посилюється над Атлантикою. За прогнозами, температура до 43°C очікується в Португалії та на півдні Іспанії, тоді як Франція та країни Бенілюксу також готуються до нового сплеску високих температур. Водночас у деяких районах Центральної Азії прогнозують спеку до 40°C.

Окремо у ВООЗ наголосили, що своєчасно підготовлені плани реагування допомагають рятувати життя. Організація навела приклади країн, які вже впровадили такі заходи. В Італії діє система моніторингу смертності у 45 містах, яка дозволяє оперативно отримувати дані під час кризових ситуацій. В Іспанії влада співпрацює з медіа для кращого інформування населення про ризики для здоров’я, пов’язані зі спекою.

Австрія активувала оновлений план дій, запровадила правила теплового захисту на робочих місцях і посилила координацію між національними та регіональними структурами. У Бельгії найвищий рівень тривоги через спеку оголосили лише вдруге від 2020 року. У Франції міжвідомча взаємодія допомогла знизити навантаження на систему охорони здоров’я, а в Північній Македонії до допомоги людям без постійного житла залучили команди Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

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У ВООЗ підкреслили, що подібні заходи можуть бути запроваджені й в інших країнах. За словами представників організації, необхідні інструменти та перевірені підходи вже існують, а завчасно підготовлені та відпрацьовані плани дій під час спеки здатні зберегти людські життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що проста крейда несподівано стала одним із найпопулярніших засобів боротьби зі спекою у Франції. Вчені розповіли, чому нанесення її на вікна може допомогти охолодити будинок.

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